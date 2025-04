Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 267,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:39 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 267,80 EUR zu. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 270,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,80 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 16.413 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.04.2025 bei 281,60 EUR. 5,15 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit Abgaben von 21,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,84 EUR. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,47 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,32 EUR im Jahr 2025 aus.

