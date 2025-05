Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Nachmittag ins Plus

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 276,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 276,40 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 276,80 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 270,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 47.852 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,86 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 32,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,35 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 297,38 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 7,55 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

