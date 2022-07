Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag im Aufwind

Um 15.07.2022 12:22:00 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 134,65 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 135,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.398 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 25,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 176,00 EUR.

Am 04.05.2022 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 2,54 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9.333,43 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.803,19 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Hannover Rück am 04.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 11,97 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

