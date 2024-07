Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Nachmittag ins Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 227,40 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 227,40 EUR ab. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 227,40 EUR nach. Bei 232,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 60.347 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,84 Prozent. Bei 188,70 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,13 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 256,00 EUR.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,63 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,45 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,67 EUR in den Büchern stehen haben wird.

