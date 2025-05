Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Hannover Rück

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 278,20 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 278,20 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 278,20 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 278,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 2.402 Stück.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 5,18 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,09 EUR je Hannover Rück-Aktie. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 299,50 EUR.

Am 13.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,98 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,63 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 7,62 Mrd. EUR gegenüber 7,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,89 EUR je Hannover Rück-Aktie.

