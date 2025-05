Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 282,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 278,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.772 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,35 Prozent. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Abschläge von 25,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,09 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 299,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,89 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

