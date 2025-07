Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag auf rotes Terrain

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 264,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 264,80 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 264,80 EUR. Bei 265,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1.532 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,50 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,21 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 299,88 EUR aus.

Am 13.05.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 3,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,63 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 7,62 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,06 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hannover Rück-Investment von vor 5 Jahren verdient

Hannover Rück-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen