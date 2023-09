Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursplus

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 213,20 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 213,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 213,50 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 211,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.038 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 215,20 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 143,30 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Abschläge von 32,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,44 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,20 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

