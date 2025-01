Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück schiebt sich am Nachmittag vor

Aktie im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 261,90 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 261,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 264,10 EUR. Bei 256,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 49.358 Hannover Rück-Aktien.

Bei 265,60 EUR markierte der Titel am 15.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,41 Prozent. Bei 208,90 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,24 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,69 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 276,86 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.11.2024. In Sachen EPS wurden 5,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,64 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 6,71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 12.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,64 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

