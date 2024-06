Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Vormittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 237,90 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 237,90 EUR. Im Tageshoch stieg die Hannover Rück-Aktie bis auf 238,80 EUR. Mit einem Wert von 238,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.577 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,35 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 22,51 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 11,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 245,33 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 12.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

