Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Mittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 252,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 252,90 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 251,90 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.378 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 28,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,57 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 265,00 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

