Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 251,60 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 251,60 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 251,30 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 252,70 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 13.906 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 261,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 3,82 Prozent Luft nach oben. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 265,00 EUR angegeben.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,80 Mrd. EUR gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

