Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 257,40 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 257,40 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 256,90 EUR. Bei 259,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 18.387 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 265,60 EUR. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 3,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,84 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,67 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 11.11.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 13.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 19,64 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

