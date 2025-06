Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 180,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,2 Prozent auf 180,10 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 182,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 176,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 256.665 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR an. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 5,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 110,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 182,71 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

