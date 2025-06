Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 177,70 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 1,1 Prozent auf 177,70 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 176,65 EUR. Bei 178,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 95.342 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 191,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,51 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 85,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,83 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,71 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,70 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

Heidelberg Materials-Aktie zieht an: Kauf von Betonrecycling-Anlage im kanadischen Calgary