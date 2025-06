Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 178,25 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 178,25 EUR ab. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 178,10 EUR. Mit einem Wert von 178,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 17.518 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,05 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,18 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 85,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 51,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 179,71 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,70 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

