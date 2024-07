Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Mittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 100,15 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Heidelberg Materials zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 100,15 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,30 EUR an. Mit einem Wert von 99,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 32.170 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,44 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 65,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.10.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 34,86 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,24 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 116,25 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Heidelberg Materials wird am 30.07.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,55 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

