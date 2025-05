Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 187,75 EUR ab.

Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 187,75 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberg Materials-Aktie ging bis auf 187,05 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.190 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 markierte das Papier bei 191,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 1,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,60 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 54,41 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,74 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,80 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

