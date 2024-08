Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Verlusten

Heidelberg Materials im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 90,68 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 90,68 EUR abwärts. Bei 90,50 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 91,34 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 73.782 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 14,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.10.2023 bei 65,24 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,05 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,26 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 116,88 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Heidelberg Materials am 07.11.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

