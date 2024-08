Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag freundlich

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 92,20 EUR zu.

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 92,20 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 92,68 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 91,66 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 79.034 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,36 Prozent hinzugewinnen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 29,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,26 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 116,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,26 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

