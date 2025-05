Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verliert am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 181,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,2 Prozent auf 181,80 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 181,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 183,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 99.031 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 85,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,74 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 181,46 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,79 EUR je Aktie belaufen.

