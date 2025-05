Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Mittag ausgebremst

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 180,15 EUR abwärts.

Um 11:49 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 180,15 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 180,05 EUR nach. Bei 181,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 132.530 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (191,05 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 6,05 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,60 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,74 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,46 EUR an.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,80 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Heidelberg Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Investment-Note für Heidelberg Materials-Aktie: Neue Analyse von JP Morgan Chase & Co.

DAX-Konzerne reduzieren 2024 Treibhausgas-Emissionen