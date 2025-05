Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 175,20 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 175,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 174,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 178,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 185.147 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 191,05 EUR markierte der Titel am 14.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 85,60 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,14 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,77 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 181,46 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,75 EUR je Aktie aus.

