Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Vormittag ab

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 175,80 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 175,80 EUR ab. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 175,80 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 178,00 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 56.269 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 191,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,67 Prozent hinzugewinnen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,75 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 181,46 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,76 EUR fest.

