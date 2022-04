HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 52,58 EUR zu. Bei 53,04 EUR erreichte die HeidelbergCement-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 358.071 HeidelbergCement-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.04.2021 auf bis zu 81,04 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 54,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 47,01 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit Abgaben von 10,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 70,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte HeidelbergCement am 24.03.2022. Es stand ein EPS von 2,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HeidelbergCement noch ein Gewinn pro Aktie von 1,81 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,46 Prozent auf 4,47 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,72 Milliarden EUR gelegen.

Mit der Q4 2021-Bilanzvorlage von HeidelbergCement wird am 24.03.2022 gerechnet. Am 23.03.2023 wird HeidelbergCement schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je HeidelbergCement-Aktie in Höhe von 8,86 EUR im Jahr 2023 aus.

