HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Um 02.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für das HeidelbergCement-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 54,36 EUR. In der Spitze gewann die HeidelbergCement-Aktie bis auf 54,78 EUR. Bei 54,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der HeidelbergCement-Aktie belief sich zuletzt auf 164.951 Aktien.

Am 29.07.2021 markierte das Papier bei 76,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HeidelbergCement-Aktie liegt somit 29,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 47,01 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,63 Prozent könnte die HeidelbergCement-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 68,18 EUR aus.

Am 11.05.2022 äußerte sich HeidelbergCement zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,13 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat HeidelbergCement mit einem Umsatz von insgesamt 4.427,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.958,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,85 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte HeidelbergCement am 28.07.2022 vorlegen. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte HeidelbergCement möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HeidelbergCement einen Gewinn von 8,60 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

