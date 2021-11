HeidelbergCement Aktie News: HeidelbergCement mit negativen Vorzeichen

Die HeidelbergCement-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 65,90 EUR abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 16.098 Punkten steht. Bei 65,70 EUR markierte die HeidelbergCement-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 66,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.548 HeidelbergCement-Aktien.

Am 16.04.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,04 EUR an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2020 bei 56,18 EUR.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,32 EUR je HeidelbergCement-Aktie an. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 8,26 EUR je HeidelbergCement-Aktie.

Die HeidelbergCement AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern und Händlern von Zement, Beton und Baustoffen. Die internationalen Aktivitäten des Unternehmens werden dezentral in sechs strategischen Regionen mit operativer Verantwortung geführt. Die Kernaktivitäten von HeidelbergCement umfassen die Herstellung und den Vertrieb von Zement und Zuschlagstoffen, den beiden wesentlichen Rohstoffen für Beton. Nachgelagerte Produkte und Aktivitäten wie Transportbeton, Betonprodukte und Betonelemente sowie weitere verwandte Produkte und Serviceleistungen ergänzen das Portfolio. So handelt die HeidelbergCement auch mit Kalksandsteinen, Kalk, Mörtel, Estrichen und bauchemischen Produkten. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in rund 50 Ländern. 2016 übernahm HeidelbergCement den itlienischen Baumittelhersteller Italcementi und wurde dadurch laut eigener Aussage international zum führenden Anbieter von Zuschlagstoffen und Transportbeton sowie zu einem der Hauptproduzenten von Zement weltweit.

