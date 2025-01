Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen reagiert am Freitagvormittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Heidelberger Druckmaschinen konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 1,21 EUR.

Die Aktie legte um 09:03 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 1,21 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bei 1,23 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.066 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,39 EUR) erklomm das Papier am 18.06.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,21 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.11.2024 bei 0,85 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 30,08 Prozent könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 2,02 EUR aus.

Am 13.11.2024 legte Heidelberger Druckmaschinen die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberger Druckmaschinen ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,57 Prozent auf 512,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 548,00 Mio. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.02.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.02.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberger Druckmaschinen-Gewinn in Höhe von 0,093 EUR je Aktie aus.

