Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Heidelberger Druckmaschinen ein

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberger Druckmaschinen. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberger Druckmaschinen nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,3 Prozent auf 2,42 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 12,3 Prozent auf 2,42 EUR. Bei 2,81 EUR markierte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,49 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.803.222 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien.

Am 30.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 2,81 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie 16,36 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,85 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Verlust von 64,97 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 2,05 EUR an.

Am 05.06.2025 hat Heidelberger Druckmaschinen in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberger Druckmaschinen 0,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 771,40 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 709,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Heidelberger Druckmaschinen Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Heidelberger Druckmaschinen rechnen Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,137 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie belaufen.

