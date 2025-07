Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Bären lasten am Donnerstagnachmittag auf Heidelberger Druckmaschinen

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,6 Prozent auf 2,28 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 2,28 EUR ab. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,25 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,38 EUR. Zuletzt wechselten 3.323.878 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,81 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie damit 18,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,85 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie liegt somit 169,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,05 EUR für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aus.

Am 05.06.2025 lud Heidelberger Druckmaschinen zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberger Druckmaschinen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,02 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberger Druckmaschinen im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 771,40 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 709,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 18.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,137 EUR je Aktie in den Heidelberger Druckmaschinen-Büchern.

