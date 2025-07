Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen am Mittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 2,34 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 2,34 EUR. Die Abwärtsbewegung der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ging bis auf 2,29 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,38 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.027.047 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 2,81 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 0,85 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 63,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberger Druckmaschinen 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 2,05 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberger Druckmaschinen am 05.06.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 771,40 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 709,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Heidelberger Druckmaschinen-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,137 EUR fest.

