Heidelberger Druckmaschinen Aktie News: Heidelberger Druckmaschinen tendiert am Donnerstagvormittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Heidelberger Druckmaschinen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen. Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,7 Prozent auf 2,35 EUR ab.

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 2,7 Prozent bei 2,35 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie bis auf 2,29 EUR ein. Bei 2,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 480.472 Heidelberger Druckmaschinen-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 30.07.2025 auf bis zu 2,81 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einem Kursplus von 19,57 Prozent wieder erreichen. Bei 0,85 EUR fiel das Papier am 13.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist somit 64,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Heidelberger Druckmaschinen-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,05 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberger Druckmaschinen am 05.06.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 771,40 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberger Druckmaschinen 709,00 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte Heidelberger Druckmaschinen Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Heidelberger Druckmaschinen-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 18.11.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,137 EUR je Heidelberger Druckmaschinen-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

