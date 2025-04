Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,62 EUR.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 73,62 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,90 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,44 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 74.398 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 70,02 EUR am 17.04.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 4,89 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,49 EUR an.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Henkel vz am 08.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 30.04.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,55 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Henkel vz-Aktie: Experten empfehlen Henkel vz im März mehrheitlich zum Kauf

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Mittag Verluste

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX schwächelt