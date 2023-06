Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Henkel 67,06 EUR

Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:46 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 74,50 EUR. Bei 74,82 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,44 EUR nach. Mit einem Wert von 74,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 43.624 Henkel vz-Aktien.

Bei 78,84 EUR erreichte der Titel am 19.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,83 Prozent hinzugewinnen. Bei 57,30 EUR fiel das Papier am 18.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,09 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 66,77 EUR.

Am 04.05.2023 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 5.509,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.092,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,19 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 10.08.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 14.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,03 EUR je Henkel vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

