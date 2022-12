Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,06 EUR zu. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 69,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 128.732 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 17.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,40 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,19 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 56,56 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 68,36 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 08.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,80 Prozent auf 5.642,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.958,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 22.02.2024.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,02 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Wie Experten die Henkel vz-Aktie im November einstuften

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Henkel-Aktie in Grün: Henkel-Vorstand scheidet schon Ende Januar 2023 aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA