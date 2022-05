Henkel vz Aktie News: Henkel vz präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:22 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 60,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 61,36 EUR. Bei 60,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 414.287 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 08.05.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 97,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,22 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 56,56 EUR. Dieser Wert wurde am 29.04.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,81 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,13 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz ließ sich am 23.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,08 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 0,87 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 5.048,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.765,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.08.2022 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2023 rechnen Experten am 10.05.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

