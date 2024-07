Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 82,40 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 82,40 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Henkel vz-Aktie bis auf 82,40 EUR. Mit einem Wert von 83,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 3.955 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 4,05 Prozent wieder erreichen. Bei 65,88 EUR fiel das Papier am 05.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Henkel vz-Aktie bei 79,64 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,95 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

