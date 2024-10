Henkel vz Aktie News: Anleger greifen bei Henkel vz am Donnerstagvormittag zu

Kurs der Henkel vz

Die Aktie von Henkel vz zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 82,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 82,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Henkel vz-Aktie sogar auf 82,44 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,24 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.524 Henkel vz-Aktien.

Bei 85,74 EUR erreichte der Titel am 12.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,20 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,02 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Henkel vz-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

September 2024: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat