Henkel vz Aktie News: Henkel vz büßt am Nachmittag ein

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 08.06.2022 16:22:00 Uhr 0,9 Prozent auf 61,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 61,58 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 226.812 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,30 EUR an. 35,28 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.04.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 56,56 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 73,38 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,88 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 5.271,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.968,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.08.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Henkel vz rechnen Experten am 10.08.2023.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,25 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Mai 2022: Experten empfehlen Henkel vz-Aktie mehrheitlich zu halten

Henkel-Aktie schlussendlich unter Druck: Jefferies-Strategen halten Henkel-Bewertung für ausgereizt

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel KGaA St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel KGaA St.

Bildquellen: Henkel AG