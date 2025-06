Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Montagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 69,56 EUR.

Um 15:51 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 69,56 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Henkel vz-Aktie bis auf 69,54 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,96 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 78.676 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 88,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2025). Gewinne von 27,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 66,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 5,09 Prozent würde die Henkel vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,99 EUR an.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,41 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

