Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagvormittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 84,56 EUR.

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 84,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 84,56 EUR. Mit einem Wert von 84,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.613 Henkel vz-Aktien.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 20,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,19 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,34 EUR im Jahr 2024 aus.

