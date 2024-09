Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Dienstagmittag behauptet

Kursentwicklung im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 80,98 EUR.

Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich um 11:49 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 80,98 EUR. Bei 81,08 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 80,58 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,86 EUR. Bisher wurden heute 37.959 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,74 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 22,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,96 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,89 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,95 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,95 Mrd. EUR eingefahren.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittag fester

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX mittags stärker