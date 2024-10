Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Freitagnachmittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 82,50 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 82,50 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 82,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 103.381 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2024 auf bis zu 85,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Henkel vz-Aktie 3,93 Prozent zulegen. Am 21.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 66,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,47 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,20 EUR.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Henkel vz ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 05.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Henkel vz.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

