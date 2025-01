Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag kaum bewegt

Henkel vz im Blick

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Mit einem Wert von 83,08 EUR bewegte sich die Henkel vz-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 83,08 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 83,40 EUR aus. Bei 82,56 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 35.113 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,92 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 66,86 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,52 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 87,19 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 11.03.2025 vorlegen. Henkel vz dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

