Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 67,20 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 67,20 EUR. Im Tief verlor die Henkel vz-Aktie bis auf 66,42 EUR. Bei 66,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 190.746 Henkel vz-Aktien.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,70 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 14.04.2025 auf bis zu 66,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 1,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,12 EUR. Im Vorjahr erhielten Henkel vz-Aktionäre 2,04 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 84,21 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 4,95 Mrd. EUR, gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 08.05.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Henkel vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

