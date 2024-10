Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Henkel vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 84,60 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Henkel vz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 84,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Henkel vz-Aktie bei 84,70 EUR. Die Henkel vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 83,90 EUR nach. Bei 84,46 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 48.028 Henkel vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 21.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 21,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,96 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,20 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Henkel vz-Aktie in Höhe von 5,33 EUR im Jahr 2024 aus.

