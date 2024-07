Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 83,50 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 15:50 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 83,50 EUR. Bei 83,90 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 83,36 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 126.467 Henkel vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 21,10 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,96 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,18 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 14.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

