Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 82,82 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 82,82 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 82,62 EUR. Bei 83,24 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 78.490 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 86,92 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.12.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,86 EUR. Dieser Wert wurde am 04.03.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 19,27 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,97 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,59 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,35 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Henkel vz-Aktie

DAX aktuell: DAX zum Handelsstart auf grünem Terrain

Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart