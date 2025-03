Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag stabil

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Henkel vz-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 75,12 EUR.

Die Henkel vz-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 75,12 EUR an der Tafel. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,58 EUR. Die Henkel vz-Aktie sank bis auf 74,52 EUR. Mit einem Wert von 75,48 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 133.475 Stück.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,81 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 70,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 7,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 EUR, nach 1,85 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,44 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,02 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

