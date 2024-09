Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Freitagnachmittag ins Minus

Henkel vz im Fokus

Die Aktie von Henkel vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 80,66 EUR abwärts.

Die Henkel vz-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 80,66 EUR. Das Tagestief markierte die Henkel vz-Aktie bei 80,56 EUR. Mit einem Wert von 81,56 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 214.411 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei 85,74 EUR markierte der Titel am 12.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,32 Prozent.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2023 mit 1,85 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,97 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 83,44 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Henkel vz am 05.03.2020. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 06.11.2024 gerechnet. Henkel vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,34 EUR je Aktie.

